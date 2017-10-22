БашГУ попал в топ рейтинга изобретательской активности вузов России
Сегодня, 17:45ОбществоФото: ufacity.info
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Башгосуниверситет занял 30-е место в рейтинге изобретательской активности вузов России, составленном аналитическим центром "Эксперт".
Рейтинг составлялся по собственной методике аналитического центра. Учитывались три основных критерия. Это результативность в области научных исследований, способность университетов генерировать изобретения и способность к предпринимательству (коммерциализации разработок).
На первом месте в рейтинге - Московский государственный университет им. М. Ломоносова. На втором - Сибирский федеральный университет. Замыкает тройку лидеров Национальный исследовательский университет МИЭТ.
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