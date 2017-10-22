БашГУ попал в топ рейтинга изобретательской активности вузов России

Башгосуниверситет занял 30-е место в рейтинге изобретательской активности вузов России, составленном аналитическим центром "Эксперт".

Рейтинг составлялся по собственной методике аналитического центра. Учитывались три основных критерия. Это результативность в области научных исследований, способность университетов генерировать изобретения и способность к предпринимательству (коммерциализации разработок).