В Уфе жители 1200 домов оплатят тепло за весь сентябрь, если его дадут даже на день

Неоднозначное известие озвучил заместитель министра ЖКХ Башкирии Марат Шангареев на вчерашней пресс-конференции по отопительному сезону. Таким образом жителям многоквартирных домов, в которых не установлен общедомовой прибор учета тепла придут платежные документы за весь сентябрь.
Произойдет это в том случае, если тепло будет включено даже на один день. Здесь уместно уточнить, что вчера же, 21 сентября на оперативке в мэрии уточнили, что с момента подачи тепла в дома до появления этого тепла в квартирах может пройти до трех суток. Такая задержка возможна по причине разветвленности тепловых сетей и их инертности.
Шангареев объяснил это действующим нормативом, который утвержден местными властями. Устанавливается он на месяц и по количеству дней не делится.
По правилам начислений, даже если в один день месяца было подано тепло в дом, начисления проводятся за весь месяц, но не более 8 месяцев в году в Башкирии.
Есть и хорошие новости для жильцов, чьи дома оснащены приборами учета тепла. По словам Шангареева для них сумма платежей в сентябре будет несущественной.