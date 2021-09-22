В Башкирии ревакцинировались от ковида более 50 тысяч человек

На сегодняшний день в Башкирии повторно прививку от коронавируса сделали уже свыше 50 тысяч человек. Число ревакцинированных составляет 4% от общего количества жителей республики, прошедших вакцинацию от ковида в начале текущего года. Такие данные сообщили в минздраве Башкирии.

Напомним, что медики рекомендуют ревакцинироваться от коронавируса через полгода после последней введенной инъекции вакцины либо через полгода после перенесенного заболевания. Если вспомнить, как полгода назад — весной 2021 года — люди поначалу не очень охотно стремились вакцинироваться, неудивительно, что количество ревакцинированных пока не очень велико. Как считают специалисты, поток стремящихся на ревакцинацию вырастет в декабре–январе, когда пройдут полгода после летней прививочной кампании. Примечательно, что есть люди, которые прошли вакцинацию уже несколько раз. Так, глава Башкирии Радий Хабиров на днях на своей странице сообщил, что сделал прививку от ковида уже в четвертый раз. По его словам, результат его анализа на антитела к коронавирусу показал, что их количество в два раза ниже чем-то, которое гарантирует устойчивость организма к вирусу. На этот раз глава региона привился вакциной «Спутник Лайт», которая, собственно, и рекомендована для повторной вакцинации граждан. Ранее Радий Хабиров прививался вакциной «Спутник V», и в первый раз он сделал это еще на этапе испытаний вакцины в прошлом году, вызвавшись добровольцем. Отметим, что на многих предприятиях вопрос вакцинации и ревакцинации от коронавируса держат на особом контроле. Например, как рассказали Mkset в пресс-службе «Башспирта», сотрудники компании сейчас уже начали активно проходить ревакцинацию от COVID-19, чтобы предотвратить повторное заражение другими штаммами вируса и сохранить в компании коллективный иммунитет. На сегодняшний день ревакцинировались уже 26,7% сотрудников предприятий, входящих в состав «Башспирта». Мы начали вакцинироваться одними из первых в республике, поэтому спустя полгода, когда уже недостаточный уровень антител в организме, коллеги прививаются повторно. Практика показала, что привитые сотрудники даже если заболевают, то в легкой форме и без госпитализации. Все отлично понимают, что вторичная прививка исключит всплеск эпидемии в коллективе, пояснили в пресс-службе «Башспирта». Кстати, с самого начала прививочной кампании в республике АО «Башспирт» показывало высокую динамику по вакцинации в коллективе среди предприятий города. Сегодня в компании уже 86% привитых от коронавирусной инфекции — это 1583 сотрудника. Тем временем с каждым днем поступают все более тревожные данные о заболеваемости коронавирусом в республике. Так, сегодня в Башкирии было зарегистрировано уже 333 новых носителя вируса COVID-19, каждый день сообщается о 15-18 новых случаях гибели людей после заражения этим недугом.

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