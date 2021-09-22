С октября пенсионеры получат надбавки к выплатам

Увеличатся пенсии у тех, кто закончил работать или закрыл деятельность ИП в мае 2021 года. Этим категориям граждан проиндексируют выплаты по старости после завершения трудовой деятельности, но получить их можно будет только спустя 4 месяца после увольнения.