С октября пенсионеры получат надбавки к выплатам

С октября пенсионеры получат надбавки к выплатам
С октября пенсионеры получат надбавки к выплатам
22 сентября, 11:31ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
На прибавку могут рассчитывать военные пенсионеры, граждане старше 80 лет и жители Крайнего Севера.

В октябре российские пенсионеры получат надбавки, либо им будет проведена индексация уже имеющихся выплат. Об этом сообщает «Москва24».

Россияне старше 80 лет получат повышенную пенсию. Им выплатят фиксированную сумму в двойном размере, деньги можно будет получить только через месяц после дня рождения. Начисление будет автоматическим. Также ко Дню пожилого человека некоторые пенсионеры получат региональные выплаты — решение об этом принимают местные власти.

Повысятся пенсии у россиян с 15-летним трудовым стажем на Крайнем Севере или 20-летним на приравненных к нему территориях — выплаты скорректируют на соответствующий районный коэффициент. Для получения надбавки таким пенсионерам женщинам нужно иметь 20 лет общего трудового стажа, мужчинам — 25.

Увеличатся пенсии у тех, кто закончил работать или закрыл деятельность ИП в мае 2021 года. Этим категориям граждан проиндексируют выплаты по старости после завершения трудовой деятельности, но получить их можно будет только спустя 4 месяца после увольнения.

Также на 3,7% проиндексируют размеры военных пенсий, повысят оклады по воинским званиям и должностям. Такую прибавку получат 2,6 млн человек, которые проходили службу по призыву или контракту, бывшие сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСИН, МЧС, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и органов фельдъегерской связи.

Единовременная выплата в 50 тыс. руб. будет отправлена россиянам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Они должны постоянно проживают в России, Латвии, Литве, Эстонии, на территориях республик Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Все выплаты будут сделаны автоматически до 1 октября.

выплаты
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