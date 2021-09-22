РЭО инвестирует 2,9 миллиарда рублей в два завода по обращению с ТКО в Подмосковье

ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) намерена участвовать в финансировании строительства двух объектов, на которых будет проходить обработка и утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО) в Московской области. Речь идет об «Алексинском карьере» и КПО «Нева».

Как сообщает rg.ru, в июле наблюдательным советом РЭО было одобрено его участие в финансировании проектов в сфере обращения с ТКО. Предусматривается выкуп облигационного займа на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. По данным гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в столичном регионе больше всего образуется ТКО. Поэтому возникла необходимость в строительстве крупных мусороперерабатывающих комплексов. На мусоросортировочном комплексе «Алексинский карьер» будут принимать 950 тысяч тонн ТКО ежегодно. В результате сортировки из них на вторичную переработку отправятся 213 тысяч тонн, на компостирование — 300 тысяч тонн. «КПО „Нева“ будет принимать полмиллиона тонн ТКО в год», — уточнил Буцаев. Благодаря этому на 15 процентов вырастет доля обработки отходов (плюс 500 тысяч тонн в год). Рост утилизации составит 14 процентов, или 273 тысячи тонн ТКО ежегодно. «Алексинский карьер» станет комплексом по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Сюда будут отправлять отходы Москва, Клинский городской округ и ближайшие районы. Этот проект позволит долю ТКО, направленных на утилизацию в Московской области, увеличить на 48 процентов в будущем году. Мусоросортировочный комплекс в подмосковном Клину должен появиться в этом году. С целью поддержки данного проекта РЭО планирует выкупить облигационный заем в размере 1 300 000 000 рублей сроком на девять лет под три процента ставки в виде купона. Инвестиции планируются в объеме 8 792 000 000 рублей. Благодаря поддержке РЭО снизится тарифная нагрузка на население в объеме 315 миллионов рублей. Местом расположения комплекса КПО «Нева», который должен начать работать в конце этого года, станет Солнечногорский городской округ Московской области. В данный проект предполагается вложить 7 213 000 000 рублей. Решением наблюдательного совета РЭО также одобрено участие компании в финансировании проекта. Здесь тоже идет речь о выкупе облигационного займа. Его размер — 1 607 251 000 рублей сроком на восемь лет и ставкой купона три процента годовых. Необходимая валовая выручка, учитывая меры поддержки ППК РЭО, снизится на 388 миллионов рублей. В качестве главного инвестора проекта выступила группа компаний «Эколайн», являющаяся крупнейшим оператором столичного региона по сбору, транспортировке, обработке и размещению ТКО.

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