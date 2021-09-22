В башкирском городе Сибай пропал памятник Ахмет-Заки Валиди

Напомним, что в начале этого года на территории СПбГУ по распоряжению прокуратуры был снесен памятник Ахмет-Заки Валиди, отметим, что проверку инициировал сам ВУЗ, так как за последние полтора года не раз поступали обращения по поводу законности его установки. За официальным запросом в Генпрокуратуру обратился Всемирный курултай башкир, однако ведомство ответило, что такую проверку не проводило. Глава Башкирии также прокомментировал данную ситуацию. Он сообщил, что не получал документов, поэтому разобраться в ситуации пока не может, по крайней мере пока не придет ответ от прокуратуры или руководства СПбГУ. Сам памятник был подарен ВУЗу в 2008 году правительством Башкирии.