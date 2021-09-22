Модульбанк сообщил о старте марафона с призами для партнеров

Первый банк для предпринимателей Модульбанк запустил марафон для действующих и новых партнеров, где разыграют автомобиль и другие призы. Акция будет длиться с 6 сентября по 31 декабря этого года.

Главному победителю марафона вручат машину Toyota Camry, двум другим достанутся путешествия с открытой датой и возможностью самим определиться с пунктом назначения. Также в призовой фонд входят макбуки AIR’13, новые iPhone, увеличенные коэффициенты на каждую партнерскую выплату в течение года и еженедельные призы за проявление активности, информирует newsnn.ru. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно быть или стать партнером Модульбанка и ежемесячно, пока продолжается акция, привлекать на два клиента либо на одного активного партнера больше, чем в прошлом. Каждый месяц партнерам начисляют баллы за выполнение условий. Чем больше баллов, тем больше шансов на то, чтобы получить приз. Победители выбираются рандомно из числа всех участников акции на основе генератора случайных чисел. “Мы в Модульбанке преследуем целью выстроить самую честную партнерскую программу и дать любому желающему возможность заработка вместе с банком. Мы среди первых на рынке запустили пожизненную мотивацию для партнеров, избавили их от необходимости работы с документами, а выплаты сделали моментальными. В настоящий момент с нами свыше десяти тысяч партнеров и мы запускаем в новом бизнес-сезоне марафон с превосходным призовым фондом”, — отметил Алексей Люботинский, управляющий директор Модульбанка, лидер партнерской программы. В сентябре 2020 года Модульбанк начал делиться с партнерами долей заработка от привлеченных клиентов. Это стало первой программой с такими условиями на финрынке страны. Ее цель - долгосрочное партнерство с банком и формирование своего портфеля клиентов и сети продаж. Улучшенной партнерской программой предполагается выплата фиксированной суммы вознаграждения за каждого привлеченного клиента, а также выплаты на ежемесячной основе в размере 7 - 13% от его банковских комиссий и до 2,5% от находящихся на счетах средств. Кроме этого, доступно привлечение субпартнеров и получение дохода от их клиентов. Участниками программы могут стать предприятия, бизнесмены и физлица. Пока клиент получает услуги в банке, партнеру начисляется ежемесячный пассивный доход. Размер дохода зависит от числа клиентов. Также в рамках партнерской программы есть классическая схема с фиксированным размером выплаты до 5 тысяч рублей за одного клиента. Она будет удобной для тех, кому деньги необходимы прямо сейчас. В зависимости от количества клиентов сумма за каждого очередного будет большей.

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