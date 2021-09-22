Кровякова: Каждая страна ежегодно делает все возможное для популяризации ЦУР

Круглый стол был организован в ходе II Международного форума «Алюминий в архитектуре и строительстве» (AlumForum 2021) при поддержке столичных властей и состоялся 21 сентября. А сам форум, который Алюминиевая ассоциация, Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов проводят в технопарке «Сколково» с 21 по 23 сентября, проходит в рамках программы Года архитектуры и градостроительства в СНГ. Мероприятие поддерживают Минпромторг и Министерство строительства России, правительство Москвы, АО «НИЦ «Строительство», Российская академия архитектуры и строительных наук, компания РУСАЛ и Союз стекольных предприятий. А генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА «Новости» (медиагруппа «Россия сегодня»).