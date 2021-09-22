Дочь Мизулиной назвала Моргенштерна уродом и косвенно обвинила его в трагедии в Перми

Стоит напомнить и о том, что Екатерина Мизулина не первый раз вступает в противостояние с Моргенштерном. Так, в мае женщина заявляла, что, предположительно, команда Моргенштерна осуществляла угрозы и оскорбления в её адрес. По мнению Мизулиной, это было связано с тем, что «Лига безопасного интернета» обратилась в Генпрокуратуру в связи с якобы пропагандой наркотиков в его творчестве. Тогда же Мизулина сообщила, что они не боятся ни Моргенштерна, ни его команду, и порекомендовала команде артиста начать знакомиться с творчеством шансон-исполнителей. Предположительно намекая на то, что в скором времени и сам артист и его команда могут оказаться в местах лишения свободы, где популярен именно этот жанр музыки.