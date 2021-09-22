Банк России предлагает усиление контроля над транзакциями

Банк России предлагает усиление контроля над транзакциями
Банк России предлагает усиление контроля над транзакциями
Вчера, 21:24ОбществоФото: pxhere.com
Банк России предложил повысить контроль над такими операциями, как пополнение карт при помощи банкоматов и терминалов. По мнению регулятора, такая мера будет способствовать снижению числа мошеннических действий, связанных с социальным инжинирингом. 

Как сообщает infox.ru со ссылкой на РБК, предполагается введение антифрод-процедур. Они способствуют проведению анализа каждой транзакции на стороне банка-получателя. Процедуры позволяют провести анализ надежности операции и выявить возможные риски, присвоить ей метку. Антифрод планируется использовать ко всем входящим платежам.

Экономист Никита Кричевский прокомментировал инициативу ЦБ. Он сказал, что задумка является необходимой, так как количество мошеннических действий возросло. Однако, специалист задался вопросом, не станут ли пострадавшими пользователи карт, которые планировали внести на собственный счет средства. Эксперт констатировал, что банкоматы еще не “обучили” функции распознавания предполагаемых преступных операций.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы