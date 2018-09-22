В Башкирии размер единовременной помощи многодетным матерям станет больше
Сегодня, 10:59ОбществоЗиля АскероваФото: РИА Башкирия
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Увеличение размера единовременной выплаты многодетным матерям ожидается с нового года.
Согласно указу, подписанному главой республики Рустэмом Хамитовым, в Башкирии увеличится размер единовременной материальной помощи многодетным матерям.
Размер выплаты составит 17 241 рубль. Указ вступает в силу с 1 января 2019 года. На данный момент размер выплаты составляет 16 950 рублей.
Напомним, в Башкирии проживает около 46 тысяч многодетных семей. 7,7 тысяч женщин носят имя матерей-героинь.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей