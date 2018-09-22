В Башкирии размер единовременной помощи многодетным матерям станет больше

Размер выплаты составит 17 241 рубль. Указ вступает в силу с 1 января 2019 года. На данный момент размер выплаты составляет 16 950 рублей.

Напомним, в Башкирии проживает около 46 тысяч многодетных семей. 7,7 тысяч женщин носят имя матерей-героинь.