Дело о банкротстве подрядчика мечети “Ар-Рахим” в Уфе прекращено Арбитражным судом
Сегодня, 10:00ОбществоФото: The Moscow Post
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На банкротстве “Алтын курая” – подрядчика строительства мечети “А-Рахим” настаивала межрайонная налоговая служба еще с ноября прошлого года.
Однако застройщику удавалось переносить разбирательство в суде несколько раз, уверяя, что он собирается погасить долги и решить проблему, сообщает “Коммерсант”.
В эфире уфимского “Эха Москвы”, вчера, 20 сентября, управделами Духовного управления мусульман Башкирии Ильдар Ишеев сообщил, что проблема вокруг строительства мечети известна президенту страны. По словам Ишеева, об этом сообщил премьер-министр республики Рустэм Марданов.
В то же время “Эхо” сообщает, что в правительстве отрицают данные Ишеева о словах Марданова. По их словам, премьер-министр никогда не говорил об информированности Владимира Путина.
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