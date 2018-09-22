Дело о банкротстве подрядчика мечети “Ар-Рахим” в Уфе прекращено Арбитражным судом

Однако застройщику удавалось переносить разбирательство в суде несколько раз, уверяя, что он собирается погасить долги и решить проблему, сообщает “Коммерсант”.

В эфире уфимского “Эха Москвы”, вчера, 20 сентября, управделами Духовного управления мусульман Башкирии Ильдар Ишеев сообщил, что проблема вокруг строительства мечети известна президенту страны. По словам Ишеева, об этом сообщил премьер-министр республики Рустэм Марданов.