«Я готов служить»: экс-юлаевец Михаил Воробьев на суде в Уфе обещал пойти в армию

«Я готов служить»: экс-юлаевец Михаил Воробьев на суде в Уфе обещал пойти в армию
«Я готов служить»: экс-юлаевец Михаил Воробьев на суде в Уфе обещал пойти в армию
Вчера, 17:06ОбществоИрина ДеревянчукФото: Mkset
В суде Воробьев заявил, что платил за «военник», но так и не получил его от Самигуллина, хотят тот показывал Воробьеву его фото, передает из зала суда корреспондент Mkset 22 августа.

22 августа в Ленинском районном суде города Уфы продолжается заседание суда по громкому делу с покупкой военных билетов хоккеистами и бывшими хоккеистами ХК «Салават Юлаев» с помощью бизнесмена Фарита Самигуллина.

На сегодняшнем заседании бывший хоккеист «Салавата Юлаева» 25-летний Михаил Воробьев сделал немало громких заявлений. Так нападающий заявил, что действительно перевел на указанную карту 212 тысяч рублей, понимая, что переводит «за прописку и за военный билет». Но вот незадача — военный билет Воробьев так и не получил, хотя предприниматель Самигуллин скидывал Воробьеву фото готового документа. По словам Воробьева воочию своего военника он так и не увидел.

Также Воробьев рассказал о совместном с Самигуллиным посещении военкомата, там по его словам они с Самигуллиным пробыли 5 минут, а по выходу из военного комиссариата Воробьев получил сообщение в котором значилось имя некого человека и номер банковской карты. Воробьев указанную сумму перевел. Однако на вопрос прокурора осознавал ли он противоправность своих действий Михайи Воробьев заявил, что он полностью не осознавал, что нарушает закон.

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