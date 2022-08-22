«Лежат в обнимку»: Хабирову показали ужас из больницы в Уфе

«Лежат в обнимку»: Хабирову показали ужас из больницы в Уфе
«Лежат в обнимку»: Хабирову показали ужас из больницы в Уфе
Вчера, 19:31ОбществоИрина ДеревянчукФото: Светлана Огребова
С своем обращении Светлана Огребова попросила главу Башкирии заказать больнице дезинфекцию, а также показала фотографии тараканов на странице главы в соцсетях 22 августа.

Жительница Уфы показала главе Башкирии происходящее в палатах уфимской больницы скорой медицинской помощи. Поводом для обращения к главе стали тараканы, которые по словам женщины буквально заполонили хирургическое отделение больницы и обрисовала масштаб происходящего тем, что насекомые падают на людей со стен. Подчеркнула Огребова и то, что происходит это в отделении, где люди пребывают в послеоперационном периоде, в котором пациентам очень нужен покой и чистота вокруг.

Стоит отметить, что в своей обращении заявительница подчеркнула, что не видит медиков в происходящем, и сообщила, что к врачам претензий у нее нет, так как дезинсекция не входит в их обязанности.

На столь конкретные претензии уфимки ответил, правда спустя два дня, представитель минздрава Башкирии и рассказал о том, что сегодня, 22 августа в больницу повторно вызвали дезинсекторов, несмотря на то, что предыдущая происходила совсем недавно, с 16 по 18 августа. Также сообщил Тагир Гизатуллин и о том, что проблема находится «на контроле». В минздраве Башкирии дополнительно сообщили и о том, что сегодня хирургический корпус больницы обработали сразу двумя препаратами, а также разместили в отделениях и клеевые ловушки. На завтра, 23 августа и на 30 августа назначены контрольные мероприятия дезинсекторов.

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