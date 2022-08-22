«Лежат в обнимку»: Хабирову показали ужас из больницы в Уфе

На столь конкретные претензии уфимки ответил, правда спустя два дня, представитель минздрава Башкирии и рассказал о том, что сегодня, 22 августа в больницу повторно вызвали дезинсекторов, несмотря на то, что предыдущая происходила совсем недавно, с 16 по 18 августа. Также сообщил Тагир Гизатуллин и о том, что проблема находится «на контроле». В минздраве Башкирии дополнительно сообщили и о том, что сегодня хирургический корпус больницы обработали сразу двумя препаратами, а также разместили в отделениях и клеевые ловушки. На завтра, 23 августа и на 30 августа назначены контрольные мероприятия дезинсекторов.