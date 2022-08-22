Туристам Соль-Илецка продавали суррогатный алкоголь под видом элитных напитков

Цех по производству поддельного алкоголя обнаружили и закрыли в Оренбурге правоохранители. «Алкогольное производство» предприимчивые винокуры организовали в обычном частном доме в городе Оренбург. Контрафактные крепкие алкогольные напитки на «фабрике» украшались этикетками дорогостоящих и известных производителей алкоголя и затем поставлялись в курортный Соль-Илецк, где и реализовывались. Интересно отметить, что по данным портала летом 2022 года двое гостей курорта скончались после того как приняв на грудь целый день провели на пляже под солнцем.