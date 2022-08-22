Туристам Соль-Илецка продавали суррогатный алкоголь под видом элитных напитков

Туристам Соль-Илецка продавали суррогатный алкоголь под видом элитных напитков
Туристам Соль-Илецка продавали суррогатный алкоголь под видом элитных напитков
Вчера, 16:02ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Разливали «элитные напитки» в незаконном цеху в близлежащем Оренбурге, сообщает портал 56orb.ru.

Цех по производству поддельного алкоголя обнаружили и закрыли в Оренбурге правоохранители. «Алкогольное производство» предприимчивые винокуры организовали в обычном частном доме в городе Оренбург. Контрафактные крепкие алкогольные напитки на «фабрике» украшались этикетками дорогостоящих и известных производителей алкоголя и затем поставлялись в курортный Соль-Илецк, где и реализовывались. Интересно отметить, что по данным портала летом 2022 года двое гостей курорта скончались после того как приняв на грудь целый день провели на пляже под солнцем.

Примечательно, что изъятым у горе-бизнесменов 700 бутылкам псевдоэлитной алкогольной продукции еще предстоит пройти химическую экспертизу, которая точно изучит состав контрафактного зелья.

Осенью же прошлого 2021 года волна смертельных отравлений паленым алкоголем, а точнее метанолом прошла по востоку Оренбургской области и погубила 35 человек. Тогда у истории был выявлен «уфимский след», однако выяснилось, что в Уфе жидкость позиционировали как буровой раствор.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы