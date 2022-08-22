Строящийся в Уфе хоспис заявил о проблемах с поставками оборудования из-за санкций

О том с какими именно проблемами столкнулся долгожданный для тяжелобольных и их семей хоспис со ссылкой на Светлану Нигматуллину сообщает РБК Уфа 22 августа.

трудностей о которых рассказала изданию РБК Уфа его пресс-секретарь Светлана Нигматуллина. Дело не только в росте цен, но и в логистических трудностях — у хосписа в данный момент наблюдаются проблемы с доставкой комплектующих. Проблема эта актуальна не только для Башкирии, но и для всей России. Поставки затягиваются по времени — заказанная хосписом в марте трахеостомическую трубку из США до сих пор идет. А вот аналоги зарубежным комплектующим и расходникам подобрать можно не всегда. Однако несмотря на возникающие трудности работа на объекте продолжается, строители сейчас занимаются отделкой и облагораживанием территории за ТРЦ «МЕГА» в Уфе. Напомним, ранее на срыв сроков готовности масштабного проекта — строительства образовательного центра в Уфе в квартале улиц Ферина, Сельской Богородской, Лесунова и бульвара Баландина, стартовавшего в 2019 году, власти также объясняли западными санкциями. Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов в своих соцсетях 11 августа заявил, что сдать вовремя самую большую школу в ПФО не выйдет из-за повысившихся в десятки раз цен на материалы и оборудование.

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