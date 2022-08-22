РЭО: Краснодарским властям не удалось доработать концепцию мусорной реформы

Об этом рассказали в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО) в ответ на запрос корреспондента ТАСС.
Как сказано в сообщении, Краснодарский край в очередной раз нарушил сроки предоставления концепции развития инфраструктуры обращения с ТКО в регионе. От местных властей ожидали шагов по доработке концепции, в соответствии с которой в регионе планировали строительство пяти комплексов обращения с отходами. Но без утверждения концепции план осуществить не удастся.
В РЭО отметили, что концепцию рассчитывали получить еще 15 июля. Именно в этот день прошла рабочая встреча с участием главы Минприроды Александра Козлова, где установили новый срок — 21 июля. Разработал концепцию потенциальный инвестор — компания «РТ-Инвест», а представить документ в правительство РФ с учетом ранее выданных замечаний должно было руководство края. На сегодняшний день этого не произошло. Таким образом, протокольное поручение министра природных ресурсов и экологии РФ было нарушено, уточняют в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что инвестиции в строительство пяти комплексных объектов обращения с ТКО оцениваются в 23 миллиарда рублей. РЭО, со своей стороны, готов предоставить финансирование проекта в размере 16,5 миллиарда рублей через механизм облигационного займа сроком на 11-12 лет по льготной ставке.
Общая мощность предприятий составит 1,5 миллиона тонн отходов в год. Они будут работать в Туапсинском районе (350 тысяч тонн в год), Анапе (200 тысяч тонн), Армавире (450 тысяч тонн), станице Староминской (200 тысяч тонн) и селе Верхнее Буу (300 тысяч тонн). Предприятия смогут обрабатывать 100% входящего потока мусора и утилизировать пищевые отходы путем компостирования.
Реформу сферы обращения с отходами в России начали 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему незаконных свалок и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.