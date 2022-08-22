Пропавший без вести вахтовик из Башкирии был найден мёртвым в лесу под Златоустом

Вахтовика из города Туймазы обнаружили мёртвым спустя несколько дней поисков. Об этом сообщает «Туймазинский вестник».
Сообщается, что тело мужчины удалось обнаружить лишь на восьмой день поисков — тело пропавшего вахтовика нашли в лесном массиве в двух километрах от трассы в районе города Златоуст. Примечательно, что тело погибшего туймазинца находилось рядом с его автомобилем Mitsubishi Lancer, в котором остались его личные вещи и телефон.
По информации СМИ, последний раз мужчина выходил на связь с родственниками ещё 10 августа. Предположительно, тот скончался от обморожения — в тот период температура воздуха в Челябинской области в ночное время опускалась до -2 градусов Цельсия.
Напомним, тремя годами ранее глава региона Радий Хабиров пообещал вахтовикам из Башкирии вернуть их на родину и создать в республике достойные условия для работы. Mkset пообщался с вахтовиками из республики, чтобы узнать, что подталкивает их на тяжёлую работу в отдалённых регионах. Примечательно, что в ходе одного из недавних оперативных совещаний в ЦУРе Радий Хабиров заявил о необходимости дать трудящимся уважение, а также создать для них достойные условия труда.
Отметим также, что ранее жители республики раскритиковали один из недавних постов Радия Хабирова в соцсетях. Волну негодования среди пользователей вызвал пост, в котором руководитель региона сравнил экономику Башкирии с соседней республикой Татарстан, назвав их «во многом похожими». Жители Башкирии, в свою очередь, заявили, что крайне мало выходцев из Татарстана работают вахтовым методом, в то время, как из Башкирии, по их оценкам, на вахте — до 50% от числа всех сотрудников.