Пропавший без вести вахтовик из Башкирии был найден мёртвым в лесу под Златоустом

Отметим также, что ранее жители республики раскритиковали один из недавних постов Радия Хабирова в соцсетях. Волну негодования среди пользователей вызвал пост, в котором руководитель региона сравнил экономику Башкирии с соседней республикой Татарстан, назвав их «во многом похожими». Жители Башкирии, в свою очередь, заявили, что крайне мало выходцев из Татарстана работают вахтовым методом, в то время, как из Башкирии, по их оценкам, на вахте — до 50% от числа всех сотрудников.