Премьер-министр Башкирии предложил чиновникам отдать служебные автомобили школам

Премьер-министр Башкирии предложил чиновникам отдать служебные автомобили школам
Премьер-министр Башкирии предложил чиновникам отдать служебные автомобили школам
Вчера, 16:37ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Андрей Назаров возмутился, что сами чиновники передвигаются на неисправных авто, а «детей отправляем на неисправных автобусах» на оперативке правительства 22 августа.

До 1 сентября осталось меньше 10 дней и на сегодняшней оперативке правительства Башкирии в ЦУР подготовка к началу учебного года с самых разных сторон обсуждалась властями. Не остались без внимания и тема школьных автобусов, которой не на шутку обеспокоился премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Назаров настоятельно попросил коллег со всем внимание отнестись к состоянию школьного автопарка и напомнил о том, что последствия неисправных школьных автобусов может привести к страшным последствиям.

Мне кажется, надо так: либо директор школы, либо руководитель муниципалитета свою машину отдает, если у детей неисправный автобус.Андрей Назаров

Тем временем по данным руководителя ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов сообщил, что по данным на 15 августа была проверена треть республиканского автопарка, 7 автобусов из проверенных 510 оказались с неисправностями, в том числе и с весьма серьезными, так у двух автобусов механики в ходе проверки обнаружили неисправность у рулевой и у тормозной системы.

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