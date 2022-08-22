Премьер-министр Башкирии отчитал чиновников за неотработку жалоб граждан

— Система ЦУР выстраивается для оперативного реагирования на те проблемы, которые есть у жителей, поэтому очень правильно подметили, что что это коллективная работа. Сам ЦУР этого не делает, он (проблемы) выявляет, направляет и контролирует исполнение, что очень важно. Мы продолжим эту совершенствовать эту систему. Она должна и дальше демонстрировать такие результаты, чтобы нигде не было никаких отписок, а напротив все на контроле, — высказался премьер-министр республики.