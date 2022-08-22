Победители конкурса по созданию комфортной среды получат до 95 миллионов рублей

Победители конкурса по созданию комфортной среды получат до 95 миллионов рублей
Победители конкурса по созданию комфортной среды получат до 95 миллионов рублей
Вчера, 13:36ОбществоФото: 1MI
До конца года будет проведен еще один конкурс — среди городов с населением до 200 тыс. человек.

Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» Минстроя России прошел в Тамбове. Представители 170 городов из 40 регионов РФ рассмотрели вопросы городского развития — формирование водно-зеленых каркасов, дизайн-кода городов и обсудили последние тенденции в сфере формирования комфортной городской среды.

Участие в мероприятии принял премьер-министр России Михаил Мишустин. Он ознакомился с экспозицией выставочной части форума, в частности, на стенде Минстроя России глава Министерства Ирек Файзуллин представил ему общие результаты Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды за 6 лет проведения конкурса. Они ознакомились с уже реализованными в малых городах и исторических поселениях проектами-победителями прошлых лет и заявками этого года.

Ключевым событием форума стала церемония награждения победителей конкурса проектов создания комфортной городской среды. В нем могли участвовать города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Награды получили 160 проектов, они будут реализованы в 2023–2024 годах. Каждому победителю полагается премия от 70 до 95 млн рублей. Победителей наградил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

— Главная задача Всероссийского конкурса — это поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей и развитию индустрии услуг. В случае исторических поселений создаются современные, комфортные общественные пространства, которые сохраняют национальный характер и локальные особенности территорий, — заявил Ирек Файзуллин.

Также он сообщил, что победителями конкурса за время его существования стали 478 муниципальных образований. Выбрано 560 объектов — парки, набережные, площади улицы и пешеходные зоны. 337 проектов уже реализовано, создано свыше 13 тыс. рабочих мест.

До конца года будет проведен еще один конкурс — среди городов с населением до 200 тыс. человек. Потенциальными участниками станут свыше 1 тыс. муниципальных образований, среди которых определят 80 победителей. Средний размер гранта на реализацию самых успешных проектов увеличится на 30% — до 80 млн рублей.

В 2023 году финансирование конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды вырастет в два раза — до 20 млрд рублей.

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