Обеспечение продовольственной безопасности вошло в «20 главных событий РФ за 20 лет»

Холдинг 1MI совместно с Институтом развития интернета (ИРИ) реализуют национальный проект «20 главных событий России за 20 лет», в рамках которого специалисты проводят опросы граждан из разных регионов РФ в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет.

Целью опросов является определение событий в современной истории, оказавших наибольшее влияние на молодое поколение. В список главных событий России за 20 лет включили обеспечение продовольственной безопасности. Издание newsnn.ru сообщает, что постоянная угроза нехватки продовольствия актуальна для многих стран и целых континентов, несмотря на достижения современной науки и развитие агрокультуры и сельского хозяйства. Сегодня угроза голода существует для десятков и сотен миллионов людей, и Россия тоже знакома с нехваткой продовольствия. До тридцатых годов прошлого века страна постоянно сталкивалась с голодом из-за неурожаев. Отодвинуть эту угрозу позволили огромные усилия со стороны государства. Был период, когда продовольствия в России не хватало в относительно сытые годы, когда Советский Союз был вынужден закупать зерно у Канады и Америки. Однако за последние двадцать лет одной из самых динамично развивающихся отраслей в Российской Федерации является сельское хозяйство. В девяностых годах прошлого века ситуация была иной: сельскохозяйственная и аграрная отрасли были в упадке — поля не использовались, сельхозтехника продавалась на металлолом, коровники разрушались. Но сегодня аграрии Российской Федерации ставят рекорды практически во всех направлениях: хлеб, бобовые, мясо, птица, молоко — все это в изобилии есть на полках магазинов. На протяжении двадцати лет аграрный сектор России стабильно развивается. Однако особый импульс отрасль получила в 2014 году, когда европейские государства стали вводить санкции и ограничения на поставки продовольственных продуктов. Отличный спрос на продукты отечественного производства дал уход с российского рынка зарубежных конкурентов. Так, в 2020 году в РФ производство продуктов в целом увеличилось на 3,5% по отношению к 2019 году. Тогда было выпущено 5,8 миллиона тонн сахара. Также наблюдается увеличение производства мяса и молочных продуктов. Наибольший рост показало производство свинины — рост на 2,8 миллиона тонн, или на 11,9%. Мяса птицы было произведено 3,3 миллиона тонн, или на 0,9% больше, чем в 2019-м. Производство мясных полуфабрикатов увеличилось на 8,2 процента, а вареных колбас — на 3,4 процента. Выпуск сыров и творога также наращивается — показатель вырос на 4,8 процента. При этом производство сливочного масла увеличилось на 4,8 процента, а сметаны — на 2,6 процента. Кроме этого, в России в прошлом году зафиксировали рост производства пшеничной и пшенично-ржаной муки: в декабре 2021 года выпуск продукции составил 751 000 тонн, что на 5 процентов превышает показатель декабря 2020 года. Изготовление макаронных изделий в декабре 2021 года составило 126 000 тонн — данный показатель тоже увеличился. Хлебобулочных в прошлом году было выпущено 5,2 млн тонн, риса — 55,6 тысячи тонн, гречки — 46 тысяч тонн.

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