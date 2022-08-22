Не заслужил: в Башкирии ветерану-афганцу отказали в газификации дома из-за 150 рублей

Тогда односельчанин Камиль решил помочь ветерану. Выяснил, что Галиму как инвалиду боевых действий положен сертификат на подведение газа в 100 тысяч рублей, соответствующая льгота предусмотрена в Башкирии еще в 2019 году. Помог подать документы в соцзащиту. Однако там, подсчитав пенсии «афганца» и его супруги (которая также имеет проблемы со здоровьем), а также льготы на коммуналку, ответили отказом — среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум на 148 рублей 49 копеек. Так что для господдержки семья «афганца» оказалась недостаточно бедная. Но, как следует из закона, инвалидам боевых действий сертификаты предоставляются вне зависимости от размера их дохода.