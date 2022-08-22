Не заслужил: в Башкирии ветерану-афганцу отказали в газификации дома из-за 150 рублей

Сейчас Галиму Абдулгазину 58 лет. Четыре из них он отдал «горячей точке». Остался жив, но полученные на войне травмы навсегда изменили его жизнь.
«Он говорил, что если расскажет, что видел там, мы не поверим. После Афганистана он очень долго лечился», — объясняет односельчанин ветерана Камиль Мухамедьянов. Юрист по образованию, он помогает Галиму Мутагаровичу с документами.
После участия в боевых действиях разобраться даже в самых простых вопросах ветеран не может. В МФЦ его просто не понимают, а он не понимает сотрудников.
С Mkset Галим Абдулгазин разговаривает односложно: да, построил дом, нужно провести газ, но не получается. Видно, что отвечать на вопросы ему сложно.
Галим Абдулгазин живет в знаменитом селе Кужаново. Вокруг — живописные абзелиловские пейзажи. Жилье ветерана и его супруги — старый покосившийся дом-развалюха. По документам он построен более 80 лет назад — в 1941 году. Кровля разрушается, видно, что стропила держатся уже кое-как. Но потемневшие от времени бревна, как это принято в деревнях, побелены.
Условий в доме, конечно, нет. Деревня живет без центрального водоснабжения, воду приходится носить из речки. Отопление — печное, что дорого, неудобно и небезопасно.
Раньше Галим Абдулгазин работал в колхозе ветеринаром, сейчас живет на пенсию. Есть свое хозяйство — козы, летом Галим Абдулгазин ходит на сенокос. Это позволяет как-то жить, но масштабные расходы с ветеранской пенсии, конечно, не оплатить.
Много лет ветеран стоял в очереди на получение жилищного сертификата и, не дождавшись, решил строиться своими силами. Оплатить работу смог, но плата за присоединение дома к газопроводу просто неподъемна.
«Как-то я заходил к нему домой, и он сказал, что хотел подключить газ, но это слишком дорого стоит, поэтому придется отложить на следующий год», — рассказывает Камиль.
Тогда односельчанин Камиль решил помочь ветерану. Выяснил, что Галиму как инвалиду боевых действий положен сертификат на подведение газа в 100 тысяч рублей, соответствующая льгота предусмотрена в Башкирии еще в 2019 году. Помог подать документы в соцзащиту. Однако там, подсчитав пенсии «афганца» и его супруги (которая также имеет проблемы со здоровьем), а также льготы на коммуналку, ответили отказом — среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум на 148 рублей 49 копеек. Так что для господдержки семья «афганца» оказалась недостаточно бедная. Но, как следует из закона, инвалидам боевых действий сертификаты предоставляются вне зависимости от размера их дохода.
В архиве «афганца» — грамоты за активную жизненную позицию, вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи… «Он у нас очень активный, постоянно участвует в мероприятиях на 9 мая, 23 февраля, когда его вызывают в Аскарово», — говорит Камиль Мухамедьянов.
Ответа на вопрос, почему ветерану и общественнику отказали в субсидии, у него нет. Правозащитник говорит, что пытался объяснить чиновникам — льгота положена вне зависимости от доходов, но они стоят на своем.
— Сейчас, когда идет спецоперация на Украине, такой отказ вообще вызывает недоумение, — отмечает Камил. — Не получится ли, что и к участникам СВО будет такое же отношение?
Добровольный помощник ветерана подал иск в суд и надеется восстановить справедливость.
Mkset направил запрос в администрацию Абзелиловского района с просьбой прокомментировать ситуацию.