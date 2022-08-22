«Мама, наверное, я не выберусь сам»: вспышка COVID-19 произошла в лагере в Башкирии

«Вечером в 22:00 вожатая написала в WhatsApp, что ребенок заболел, температура 37. Утром следующего дня я не смогла дозвониться до дочери, а в обед мы поехали с мамой ещё одной девочки и забрали их из лагеря. Температура была 37,кашель, насморк и горло красное, при этом они были на мероприятии под солнцем. Я так поняла, что кроме вожатых по 17-18 лет там из взрослых никого не было», — рассказала она.