ИРИ отметил экономические драйверы как одно из "20 главных событий РФ за 20 лет"

ИРИ отметил экономические драйверы как одно из "20 главных событий РФ за 20 лет"
ИРИ отметил экономические драйверы как одно из "20 главных событий РФ за 20 лет"
Вчера, 21:38ОбществоФото: piqsels.com
Холдинг 1MI при поддержке Института развития интернета (ИРИ) представляет нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего повлияли на молодежь.

Ключевые вопросы исследования задают участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают россияне от 18 до 35 лет.

Россия начала стремительно развиваться во многом именно благодаря экономическим драйверам — развернутой инфраструктуре поддержки бизнеса. Одним из элементов поддержки бизнеса и экономики страны стало формирование преференциальных территорий. Это города и районы с особым налоговым режимом и пакетом льгот для производственного бизнеса. В России особую популярность получили территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и особые экономические зоны (ОЭЗ). Их разворачивают в регионах и городах, которым необходима отдельная поддержка.

В России за последние несколько лет создано 115 территорий опережающего развития. Обычно эти зоны открывают в моногородах и населенных пунктах Дальнего Востока. Режим ТОСЭР позволяет организовать новые производства, которые смогут гарантировать стабильность развития города. Резидентам полагается содействие в виде снижения ставок по страховым взносам до 7,6% (для нерезидентов ставка составляет 30%), льгот по налогу на прибыль — в течение первых пяти лет налог составит не более 5%, в течение последующих пяти лет — не более 12%. Также обнуляется земельный налог и налог на имущество. В целом участие предприятия в ТОСЭР позволяет ему снизить налоговую нагрузку на 26%.

Территории опережающего развития функционируют в стране с 2014 года, и эффект виден невооруженным взглядом. За это время в ТОСЭР стали участвовать более 775 резидентов. Это значит, что было организовано более 775 новых производственных предприятий. Коммерсанты привлекли в моногорода 375,4 миллиарда рублей инвестиций, предоставив более 35 тысяч рабочих мест.

Помимо этого, в России работают 28 особых экономических зон. Участие в них обеспечивает бизнесу минимум административных барьеров, налоговые льготы и таможенные преференции, а также выгодные цены на аренду и выкуп земли. Есть четыре типа подобных зон: они связаны с производством, созданием новых технологий, туризмом и портовой инфраструктурой. Эффект ОЭЗ уже ощутим. С 2005 по 2019 год в особых экономических зонах создано более 707 предприятий. Инвестировано 369,4 миллиарда рублей с созданием производственных комплексов и инфраструктуры. Организовано более 36,8 тысячи рабочих мест.

ТОСЭР и ОЭЗ — лишь часть существующей инфраструктуры и многочисленных известных форм поддержки предпринимательской инициативы и промышленности России.

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