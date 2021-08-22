Жителей Башкирии предупредили о жаре до +40 градусов и шквалистом ветре

Жителей Башкирии предупредили о жаре до +40 градусов и шквалистом ветре
Жителей Башкирии предупредили о жаре до +40 градусов и шквалистом ветре
Вчера, 14:37ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Предупреждение разослало МЧС республики.

В ближайшие два дня в республике сохранится аномально жаркая погода. Температура воздуха повысится до +38…+40 градусов. Кроме того, завтра, 23 августа, днём ожидаются сильные порывы ветра до 16 метров в секунду.

В Уфе уже шесть раз за август фиксировали рекордное повышение температуры: 3, 4, 16, а также три последних дня — 19, 20 и 21 августа. Так, вчера, 21 августа, аэрологическая станция Уфа-Дема зафиксировала новый рекорд по жаре +38,4 градуса. Этот показатель перекрыл рекорд, державшийся пять лет.

По прогнозу синоптиков, жара пойдёт на спад только в конце августа. В начале сентября температура воздуха будет составлять примерно +20 градусов и ожидаются дожди.

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