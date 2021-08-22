Жителей Башкирии предупредили о жаре до +40 градусов и шквалистом ветре

В Уфе уже шесть раз за август фиксировали рекордное повышение температуры: 3, 4, 16, а также три последних дня — 19, 20 и 21 августа. Так, вчера, 21 августа, аэрологическая станция Уфа-Дема зафиксировала новый рекорд по жаре +38,4 градуса. Этот показатель перекрыл рекорд, державшийся пять лет.