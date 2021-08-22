«Я не буду прежней»: Мать погибшего младенца в Башкирии рассказала о своем состоянии

Мать ребёнка, с которым произошла трагедия в стерлитамакском роддоме, Виктория опубликовала на своей странице в соцсетях пост, в котором рассказала о том, как она переживает горе.

Женщине сейчас очень трудно, каждый день она пересиливает себя, чтобы продержаться и пережить утрату. Она отметила, что это ежедневный душевный труд. — Тяжелее всего даётся просыпаться по утрам и вспомнить реальность. Стараюсь ради детей как-то держаться, но не всегда получается. Иногда кажется, что я не справлюсь и хочется сдаться. Это никуда не денется, с этим жить всю жизнь, — заявила она. Виктория рассказывает, что её мир перевернулся, ведь вместе с её ребёнком умерла и она. Быт, дела, работа, всё, чем она занималась до трагедии, потеряло для неё смысл. Как подчеркнула женщина, ей ничего неинтересно, ничто не радует. — Где же ты был Бог, когда всё это произошло? Как же ты допускаешь такое в мире? Откуда берутся такие люди на земле, которые творят такие вещи? Что с этим миром не так? На эти вопросы у меня нет ответов, — пишет убитая горем женщина. Также она переживает за душевное состояние своих других двоих сыновей, которых лишили родного братика. Виктория отметила, что мальчики знают всю правду о случившемся. Женщина поблагодарила людей, которые сострадают, сочувствуют и помогают ей. Пока она не может ни с кем видеться и общаться из-за тяжёлого морального и физического состояния после операции и смерти ребёнка. — Скучаю по своему малышу, люблю его. Надеюсь у него там всё хорошо. Цените и любите своих близких, всё материальное неважно. И пусть в мире царит только любовь и добро, — заключила она. Напомним, новорождённый ребёнок женщины стал жертвой другой роженицы в больнице, где лежала Виктория после кесарево сечения. 16 августа её соседка по палате выбросила из окна младенца. За день до трагедии женщина вышла из психбольницы, в которой лечилась от депрессии. До болезни она работала терапевтом. Сейчас её уже арестовали. Новорождённый малыш будет воспитываться её мужем. Мать погибшего младенца ранее сообщила, что не держит зла на женщину, сгубившую её ребёнка, прощает её и не будет подавать в суд.

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