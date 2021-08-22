Власти Уфы провели велоквест, несмотря на ограничения по коронавирусу

Отметим, ранее уфимка Нине Ткаченко намеревалась провести митинг жертв «черных риэлторах». Женщина отправила официальное уведомление в мэрию о проведении собрания. В ответе, подписанном вице-мэром Рустемом Газизовым, говорилось, что организатору рекомендуется «воздержаться от организации и участия в публичных мероприятиях на период действия Указа (O введении режима "повышенная готовность") в связи с угрозой распространения инфекции COVID-19». Но, вероятно, такие рекомендации не распространяются на властей. В Башкирии постоянно проводятся массовые мероприятия: Фольклориада, Чемпионат мира по борьбе, скоро пройдёт финал чемпионата Worldskills. Именно после Фольклориады в республике начала резко расти заболеваемость коронавирусом.