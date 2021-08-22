Власти Уфы провели велоквест, несмотря на ограничения по коронавирусу

Власти Уфы провели велоквест, несмотря на ограничения по коронавирусу
Власти Уфы провели велоквест, несмотря на ограничения по коронавирусу
Вчера, 13:27ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Администрация Уфы
При этом мэрия отказывает простым горожанам в проведении массовых мероприятий, ссылаясь на ограничения из-за пандемии.

В Уфе прошёл велоквест, приуроченный ко Дню Государственного флага России. Мероприятие посетили, как сообщила пресс-служба администрации города, около 100 человек. Среди них были молодые работники крупных организаций, а также все желающие, подавшие заявку.

Отмечается, что организовать мероприятие помог молодежный избирательный штаб Башкирии.

При этом в республике не рекомендуется проводить массовые мероприятия из-за ситуации с коронавирусом. На фото, опубликованных на сайте уфимской администрации, видно, что никто из участников не надевал маски и не соблюдал дистанцию.

Отметим, ранее уфимка Нине Ткаченко намеревалась провести митинг жертв «черных риэлторах». Женщина отправила официальное уведомление в мэрию о проведении собрания. В ответе, подписанном вице-мэром Рустемом Газизовым, говорилось, что организатору рекомендуется «воздержаться от организации и участия в публичных мероприятиях на период действия Указа (O введении режима "повышенная готовность") в связи с угрозой распространения инфекции COVID-19». Но, вероятно, такие рекомендации не распространяются на властей. В Башкирии постоянно проводятся массовые мероприятия: Фольклориада, Чемпионат мира по борьбе, скоро пройдёт финал чемпионата Worldskills. Именно после Фольклориады в республике начала резко расти заболеваемость коронавирусом.

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