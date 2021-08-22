В Башкирии потушили крупный лесной пожар на Инзерских зубчатках

За минувшие сутки в республике потушили шесть пожаров. По данным на утро 22 августа в республике было зарегистрировано 12 очагов. К ним за день прибавилось ещё семь новых возгораний в Благоварском, Куюргазинском, Учалинском, Баймакском и Белорецком районах.