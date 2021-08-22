В Башкирии потушили крупный лесной пожар на Инзерских зубчатках

Сегодня, 22 августа полностью ликвидировали пожар на горном хребте Инзерские зубчатки в Белорецком районе Башкирии. Об этом сообщили в Центре управления республикой.
С огнём на этом участке боролись больше недели, с 13 августа. Для тушения привлекли аэромобильные группировки МЧС, спасателей Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, лесничих и добровольцев.
Отмечается, что победить огонь было не так просто. Пламя окружило хребты с двух сторон и грозило перейти на заповедную зону. Чтобы защитить охраняемые земли, решили провести опашку вдоль реки.
За минувшие сутки в республике потушили шесть пожаров. По данным на утро 22 августа в республике было зарегистрировано 12 очагов. К ним за день прибавилось ещё семь новых возгораний в Благоварском, Куюргазинском, Учалинском, Баймакском и Белорецком районах.