В Башкирии потушили крупный лесной пожар на Инзерских зубчатках

В Башкирии потушили крупный лесной пожар на Инзерских зубчатках
В Башкирии потушили крупный лесной пожар на Инзерских зубчатках
Вчера, 17:19ОбществоАлександра КонстантиноваФото: ЦУР Башкирии
Площадь пожара составляла 190 квадратных метров.

Сегодня, 22 августа полностью ликвидировали пожар на горном хребте Инзерские зубчатки в Белорецком районе Башкирии. Об этом сообщили в Центре управления республикой.

С огнём на этом участке боролись больше недели, с 13 августа. Для тушения привлекли аэромобильные группировки МЧС, спасателей Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, лесничих и добровольцев.

Отмечается, что победить огонь было не так просто. Пламя окружило хребты с двух сторон и грозило перейти на заповедную зону. Чтобы защитить охраняемые земли, решили провести опашку вдоль реки.

За минувшие сутки в республике потушили шесть пожаров. По данным на утро 22 августа в республике было зарегистрировано 12 очагов. К ним за день прибавилось ещё семь новых возгораний в Благоварском, Куюргазинском, Учалинском, Баймакском и Белорецком районах.

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