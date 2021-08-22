В Уфе стартует фестиваль воздухоплавания Самрау

В 2021 году ожидается 10 команд, летом над горами полеты не совершают такой длительности, как в предыдущие года, но нас с вами ждёт ярчайшая программа уже с 23 июля.

Полеты планируются за сутки, так как нужно учесть направление ветра и скорость, первый полёт запланирован в небе над Уфой уже 24 июля. В этом году приглашены участники из Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Тюмени, Набережных Челнов, Самары, Сочи, Серпухова, Москвы и, конечно, же Уфы. Августовский фестиваль в Башкирии уже третий по счёту, на двух первых полеты проходили в зимнее время, в этом году планировался также зимний фестиваль, но коррективы внесла пандемия. План полетов предусмотрен таким образом, чтобы не было массового скопления людей и соблюдением правил безопасности.

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