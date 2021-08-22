Трагедия с младенцем, недобор бюджетников и ДТП с фельдшером. Итоги прошедшей недели

Самым шокирующим событием недели стала трагедия в Стерлитамаке. В родильном отделении местной больницы 29-летняя роженица выбросила из окна младенца соседки по палате. Малыш скончался, не прожив и дня. Женщину арестовали. В тот день у неё тоже родился свой ребёнок. Оказалось, что женщина до родов лечилась в психиатрической больнице от депрессии.
Позже в социальных сетях мамы погибшего малыша написала пост, в котором призналась, что рождение мальчика было большим риском из-за медицинских показателей, а сама операция кесарева сечения прошла достаточно тяжело. Также она заявила, что прощает виновницу произошедшего и писать заявление в суд на неё не собирается, так как, по её мнению, «зло злом не победить».
Ещё одним печальным событием стала авария под Уфой. В результате ДТП погибли 26-летний фельдшер и 55-летний водитель машины скорой помощи Иглинской ЦРБ. Водитель скорой ехал по трассе М-5 и не заметил стоящий на обочине КамАЗ. Машины столкнулись.
Родные погибшего в ДТП фельдшера обвинили в его смерти руководство Иглинской ЦРБ. Родственница медика уверена, что трагедии можно было бы избежать, если бы для работников были созданы достойные условия. Накануне фельдшер говорил, что собирается уходить с места работы, так как не выдерживал ритм.
В Уфимском районе задержали 37-летнего заслуженного артиста Башкирии, артиста балета ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. Его обнаружили 12 августа в доме в селе Начапкино. У него нашли синтетические наркотики, прекурсоры к нему и несколько банковских карт. Все это было изъято. В отношении артиста возбудили уголовное дело.
Поступили и хорошие новости. Министерство образования одобрило проект студенческого кампуса в Уфе. Его строительство на 60% будет профинансировано из федерального бюджета. Известно, что студенческий кампус будет располагаться в центре города, недалеко от корпусов УГАТУ и БашГУ. На территории кампуса, как отмечает глава республики, будут располагаться студенческие общежития, лаборатории, спортивные и культурны объекты, а также технопарк IQ-парк Сколково, на строительство которого из бюджета республики хотели выделить 250 миллионов рублей.
Также на этой неделе в Уфе состоялась церемония открытия первого в России чемпионата мира по борьбе среди юниоров. На мероприятии артисты показали башкирские народные танцы, парад флагов стран-участниц, а также вынос главного знака юниорского ЧМ по борьбе. Во время церемонии главу республики Радия Хабирова наградили почетным знаком президента UWW.
В Кировском районном суде должно было состояться заседание по уголовному делу в отношении Рамили Саитовой, обвиняемой в публичных призывах к экстремизму. Однако до начала женщину стало плохо, ей вызвали скорую помощь. По её словам, она объявила голодовку и не ела уже четыре недели.
Власти Башкирии озвучили название нового вуза, который образуется после слияния Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационного технического университета. Решение о объединении учебных заведений было принято этой весной, в апреле 2021 года. За объединение вузов проголосовали ученые советы образовательных учреждений.
Однако пока власти региона озвучивают название нового вуза, рассказывают о строительстве межвузовского кампуса международного уровня, канатных дорогах и других туристических фишках, в социальных сетях появляется информация, которая приводит в ступор. Раньше такое было просто невозможно представить — недобор студентов на бюджетные места, на которые обычно бывает высокий конкурс. Даже если и не высокий, конкурс на бюджет всегда был во всех вузах, даже в тех, которые не входят в число самых престижных. Сообщение перед началом учебного года о том, что вузу не хватает студентов на бюджетные места, буквально шокирует. Но есть ли в этом что-то удивительное, или все закономерно?
Mkset составил ТОП-100 самых богатых предпринимателей Башкирии. Подавляющее большинство вошедших в этот список оказалось мужчинами. Лидирующие позиции занимают предпринимательницы, которые работают в агропромышленном комплексе. При этом в рейтинг вошло лишь 13 женщин, среди которых с большим отрывом лидирует Гульнара Рафикова — она владеет крупными аграрными компаниями (замыкает пятерку лидеров общего рейтинга по активам — 4,3 млрд рублей).