Трагедия с младенцем, недобор бюджетников и ДТП с фельдшером. Итоги прошедшей недели

Однако пока власти региона озвучивают название нового вуза, рассказывают о строительстве межвузовского кампуса международного уровня, канатных дорогах и других туристических фишках, в социальных сетях появляется информация, которая приводит в ступор. Раньше такое было просто невозможно представить — недобор студентов на бюджетные места, на которые обычно бывает высокий конкурс. Даже если и не высокий, конкурс на бюджет всегда был во всех вузах, даже в тех, которые не входят в число самых престижных. Сообщение перед началом учебного года о том, что вузу не хватает студентов на бюджетные места, буквально шокирует. Но есть ли в этом что-то удивительное, или все закономерно?