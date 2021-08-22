Мэр Уфы Сергей Греков поздравил горожан с Днем Государственного Флага России

Мэр Уфы Сергей Греков поздравил горожан с Днем Государственного Флага России
Мэр Уфы Сергей Греков поздравил горожан с Днем Государственного Флага России
Вчера, 11:23ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Пост с поздравлением он написал на своей странице в соцсетях.

Сегодня, 22 августа, в стране отмечается День Государственного Флага России. С праздником поздравил жителей Уфы мэр города Сергей Греков.

Градоначальник напомнил, что бело-сине-красный триколор является символом России, объединяющим многонациональный народ страны.

— Над зданием Администрации Уфы флаг России развивается вместе с флагом Республики Башкортостан. Это крепкий и нерушимый союз, — отметил Греков.

Он пожелал, чтобы государственный флаг наполнял сердца россиян чувством патриотизма и радости. Также глава городской мэрии пожелал всем жителям страны мира и взаимопонимания, согласия в делах и созидательного труда.

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