Мэр Уфы Сергей Греков поздравил горожан с Днем Государственного Флага России

Сегодня, 22 августа, в стране отмечается День Государственного Флага России. С праздником поздравил жителей Уфы мэр города Сергей Греков.
Градоначальник напомнил, что бело-сине-красный триколор является символом России, объединяющим многонациональный народ страны.
— Над зданием Администрации Уфы флаг России развивается вместе с флагом Республики Башкортостан. Это крепкий и нерушимый союз, — отметил Греков.
Он пожелал, чтобы государственный флаг наполнял сердца россиян чувством патриотизма и радости. Также глава городской мэрии пожелал всем жителям страны мира и взаимопонимания, согласия в делах и созидательного труда.