Жертва группового изнасилования в полиции вышла в Уфе на новую работу

Сегодня, 22 августа, в Кировском районном суде состоялось очередное судебное заседание по нашумевшему делу об изнасиловании 23-летней дознавательницы тремя высокопоставленными полицейскими - Эдуардом Матвеевым, Салаватом Галиевым и Павлом Яромчуком. Все они уже уволены из правоохранительных органов. Судебное заседание, напомним, закрыто для журналистов.

Как пишет ГТРК Башкортостан, девушка, являющаяся дочерью одного из руководителей подразделения Росгвардии Башкирии, уже вышла на новую работу. Об этом сообщила журналистам адвокат Ирина Валиева. По ее словам, девушка чувствует себя «замечательно». На вопрос о том, куда именно устроилась Гульназ, Валиева отвечать отказалась, сославшись на тайну частной жизни.