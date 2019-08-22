Visa отметила высокий уровень защиты карт Альфа-Банка

Международная платежная система зафиксировала рекордно низкий среди мировых банков уровень мошеннических операций по картам «Альфа-Банка» за прошлый год, информирует NewsNN.

По словам директора процессингового центра «Альфа-Банка» Сергея Брынина, победа в номинации Lowest Gross Fraud говорит о лидерстве банка в сфере контроля операций и противодействия фроду. Для «Альфа-Банка» признание от Visa является значимым достижением. Обеспечение сохранности денег клиентов остается одной из самых главных задач финансовой организации.