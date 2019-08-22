В Уфе суд по делу изнасилования дознавательницы опять перенесли из-за ее самочувствия

Слушания по делу в очередной раз перенесены в связи с плохим самочувствием девушки, сообщает ГТРК Башкортостан. Дело в том, что потерпевшая хотела давать показания сидя в связи с состоянием здоровья, но суд в ходатайстве подзащитной отказал. Весь судебный процесс, напомним, проходит в закрытом режиме.

Адвокат девушки Ирина Валиева сообщила журналистам, что ее подзащитная вышла на новую работу и «чувствует себя замечательно».

Напомним, что на прошлом судебном заседании дочь высокопоставленного сотрудника Росгвардии Башкирии предъявила трем своим обидчикам иск в 100 миллионов рублей.

Также ранее девушка в суде ответила на более 80 уточняющих вопросов о злополучном вечере. Защитникам теперь уже бывших полицейских тогда слово не дали.