В школьную программу предлагают ввести занятия по онлайн-играм

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В «Институте развития интернета» (ИРИ) предложили Минпросвещению начать преподавание школьникам киберспортивных дисциплин: World of Tanks, Dota 2, Dota Underlords, Hearthstone, FIFA 19, CodinGame и Minecraft.
Все игры отбирались с учетом возрастной категории от 14 лет, чтобы не нанести вреда психике детей более младшего возраста, сообщает газета «Известия» 22 августа.
В предложенном списке есть и стратегии, и онлайн-сражения, и симуляторы, и карточные игры, и платформа для изучения программирования. По большинству из них ежегодно проводятся мировые киберспортивные турниры.
По словам главы ИРИ Сергея Петрова, занятия призваны развивать у школьников такие навыки, как логика и стратегическое мышление, умение работать в команде и принимать быстрые решения.
Эксперты также учли необходимость делать во время игр разминки и паузы.
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