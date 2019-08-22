В школьную программу предлагают ввести занятия по онлайн-играм

Все игры отбирались с учетом возрастной категории от 14 лет, чтобы не нанести вреда психике детей более младшего возраста, сообщает газета «Известия» 22 августа.

В предложенном списке есть и стратегии, и онлайн-сражения, и симуляторы, и карточные игры, и платформа для изучения программирования. По большинству из них ежегодно проводятся мировые киберспортивные турниры.

По словам главы ИРИ Сергея Петрова, занятия призваны развивать у школьников такие навыки, как логика и стратегическое мышление, умение работать в команде и принимать быстрые решения.