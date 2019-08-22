В Пскове археологи нашли холодильник XVII столетия

В Пскове во время раскопок в Поганкиных палатах обнаружили холодильник XVII столетия.
Снаружи памятника археологами была найдена конструкция со следами закладки проема окна. Об этом информирует RNS.
Указанный выше проем мог использоваться в качестве дороги на улицу. Выход шел из поварни. Поэтому не исключено, что конструкция применялась для хранения еды в теплое время года.
Сотрудники Псково-Изборского музея-заповедника называют артефакт холодильником образца XVII века. Конструкцию решили музеефицировать. Она дополнит собой экспозицию «поварня».
Помимо древнего холодильника в ходе раскопок ученые обнаружили остатки костей и глиняной утвари.
Отметим, что Поганкины палаты были возведены в период 1671 по 1679 год. Их построили каменщики из Пскова. Палаты получили название в честь фамилии заказчика строительства. Речь идет о купце Сергее Поганкине. Сейчас Поганкиным палатам присвоен статус памятника истории и культуры общероссийского значения.