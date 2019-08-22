В Пскове археологи нашли холодильник XVII столетия

Снаружи памятника археологами была найдена конструкция со следами закладки проема окна. Об этом информирует RNS.

Указанный выше проем мог использоваться в качестве дороги на улицу. Выход шел из поварни. Поэтому не исключено, что конструкция применялась для хранения еды в теплое время года.

Сотрудники Псково-Изборского музея-заповедника называют артефакт холодильником образца XVII века. Конструкцию решили музеефицировать. Она дополнит собой экспозицию «поварня».

Помимо древнего холодильника в ходе раскопок ученые обнаружили остатки костей и глиняной утвари.