В Одноклассниках представят премьеру песни Киркорова на «Новой Волне 2019»

В этом году специальными гостями конкурса станут Наталья Орейро и Рита Ора, а Филипп Киркоров впервые исполнит на «Новой Волне 2019» свою новую песню «Лунный гость».

В официальной группе »Новой Волны» в ОК пройдут трансляции всех конкурсных дней, включая репетиции. Пользователи смогут «вживую» оценить вокальные таланты конкурсантов и послушать известных артистов, среди которых — Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Сергей Лазарев, Дима Билан, Глюкоза и др. Конкурс покажет «Россия 1». Телеканал транслирует «Новую Волну» в своем телевизионном эфире более 10 лет.

На «Новую Волну 2019» приедут музыканты со всего мира. Среди участников конкурса есть представители США, Испании, Италии, Латвии, Молдовы, Украины, Азербайджана, Албании, Кубы, Армении и России. Нашу страну на конкурсе исполнителей представят два участника — BURANOV и группа »Давинчи». Московскую команду из пяти профессиональных музыкантов выбрали в Одноклассниках в рамках конкурсного отбора. »Давинчи» прислали музыкальное видео и прошли живое прослушивание жюри.

В этом году специальным гостем конкурса станет уругвайская певица и актриса Наталия Орейро. На закрытии конкурса выступит британская певица Рита Ора. Пользователи ОК увидят мировых звезд первыми в интернете: все концерты с «Новой Волны» будут идти в социальной сети в прямом эфире.

Также в ОК уже стартовало зрительское голосование за лучшего участника конкурса «Новая Волна 2019». В приложении »Новая волна. Выбор зрителей» пользователи смогут оставить голос за любимого участника, а также послушать треки конкурсантов и прочитать их краткую биографию. Пользователь может проголосовать один раз в день за одного человека, то есть каждый день можно отдавать голос за понравившегося исполнителя. По итогам голосования победитель получит «Приз зрительских симпатий от Одноклассников», который представители социальной сети вручат во время церемонии закрытия «Новой Волны» в New Wave Hall 29 августа.