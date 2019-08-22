В Думе предложили снизить НДФЛ для работающих многодетных матерей
Вчера, 19:29ОбществоФото: fr.m.wikipedia.org
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Депутат Госдумы РФ Виктор Зубарев предлагает снизить с 13% до 4% подоходный налог за счет увеличения налоговых вычетов для работающих многодетных мам.
Он пояснил, что мера подчеркнет важность института семьи и поможет стабилизации демографической ситуации в России, сообщает 22 августа газета «Известия».
В своем обращении в Минфин депутат отметил, что такая поддержка на начальном этапе предполагается для находящихся в сложной ситуации матерей, лишенных таких форм материальной поддержки, как выплаты по потере кормильца, стабильных алиментов и прочих.
Зубарев предлагает ввести такой режим в нескольких регионах, где экономические проблемы у многодетных семей выражены больше всего. Речь идет о Забайкальском крае, ЕАО, Хакасии, Тыве, Курганской области и Республике Алтай.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей