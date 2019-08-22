В Думе предложили снизить НДФЛ для работающих многодетных матерей

Он пояснил, что мера подчеркнет важность института семьи и поможет стабилизации демографической ситуации в России, сообщает 22 августа газета «Известия».

В своем обращении в Минфин депутат отметил, что такая поддержка на начальном этапе предполагается для находящихся в сложной ситуации матерей, лишенных таких форм материальной поддержки, как выплаты по потере кормильца, стабильных алиментов и прочих.