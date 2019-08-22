В башкирском селе ввели карантин по бешенству

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На территории введен карантин.
Речь идет о выявлении очага бешенства в селе Камаево Бакалинского района, где уже ввели ограничительные меры. теперь на территории нельзя проводить выставки собак и кошек, торговать животными, вывозить их за территорию района.
Соответствующий указ подписал врио главы республики Радий Хабиров.
В настоящее время специалисты Управления ветеринарии устанавливают причины и обстоятельства случившегося, а также выявляют очаги заболевания.
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