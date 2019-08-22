В Башкирии начались массовые проверки водителей

Как уточнили в пресс-службе ведомства, проверки прежде всего направлены на предотвращение возможных аварий, выявления должников по штрафам, пресечение ПДД.

На трассе Уфа-Оренбург уже начал дежурить отдельный батальон ДПС. Вероятнее всего, связано это с недавним смертельным случаем в результате ДТП, которое произошло накануне на 116 км. дороги. Неизвестный водитель здесь сбил насмерть мужчину, который двигался на велосипеде в сторону Стерлитамакского района. У него остались трое детей.