В Башкирии начались массовые проверки водителей

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Водителей предупредили сотрудники Госавтоинспекции региона.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, проверки прежде всего направлены на предотвращение возможных аварий, выявления должников по штрафам, пресечение ПДД.
На трассе Уфа-Оренбург уже начал дежурить отдельный батальон ДПС. Вероятнее всего, связано это с недавним смертельным случаем в результате ДТП, которое произошло накануне на 116 км. дороги. Неизвестный водитель здесь сбил насмерть мужчину, который двигался на велосипеде в сторону Стерлитамакского района. У него остались трое детей.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей