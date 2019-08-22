В 700 метрах от уфимского аэропорта общественники нашли большую свалку

Члены штаба ОНФ Башкирии в ходе рейда обнаружили крупную свалку близ деревни Березовка. Отметим, что опасения общественников вызвали не только факт несанкционированной свалки, но и то, что она привлекает внимание птиц, которые, в свою очередь, могут повлиять на движение самолетов.

— Свалка расположена в опасной близости к уфимскому аэропорту, мы уже обратились к региональному оператору с просьбой сделать все возможное, чтобы ее устранить. Все мы знаем, как опасны пернатые для самолетов, недавняя жесткая посадка самолета «Уральских авиалиний» на кукурузном поле тому доказательство, — пояснил модератор программы «Экология» ОНФ Башкирии Мурад Шафиков.

Региональным оператором данной территории, напомним, является МУП «САХ», комментарий от которого пока получить нам не удалось.

Вот как объяснили ситуацию в пресс-службе уфимского аэропорта: