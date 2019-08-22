В 700 метрах от уфимского аэропорта общественники нашли большую свалку
Здесь складируют и коммунальные, строительные, пищевые и твердо-бытовые отходы.
Члены штаба ОНФ Башкирии в ходе рейда обнаружили крупную свалку близ деревни Березовка. Отметим, что опасения общественников вызвали не только факт несанкционированной свалки, но и то, что она привлекает внимание птиц, которые, в свою очередь, могут повлиять на движение самолетов.
— Свалка расположена в опасной близости к уфимскому аэропорту, мы уже обратились к региональному оператору с просьбой сделать все возможное, чтобы ее устранить. Все мы знаем, как опасны пернатые для самолетов, недавняя жесткая посадка самолета «Уральских авиалиний» на кукурузном поле тому доказательство, — пояснил модератор программы «Экология» ОНФ Башкирии Мурад Шафиков.
Региональным оператором данной территории, напомним, является МУП «САХ», комментарий от которого пока получить нам не удалось.
Вот как объяснили ситуацию в пресс-службе уфимского аэропорта:
- Сотрудниками аэропорта ежемесячно по собственной инициативе проводится обследование приаэродромной территории. Данная свалка была установлена на этой неделе, направлены письма в администрацию Уфимского района и Министерство экологии и природопользования РБ, - уточнили Медиакорсети в уфимском аэропорту.