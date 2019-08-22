После аварии с ребенком в Челябинске установят светофор

В пресс-службе городской администрации объявили, что установят в этом месте переход, передает kursdela.biz . Правда, только в следующем году.

Местные возмущаются: это нужно было сделать давно, не дожидаясь несчастного случая. Ребенок получил тяжелые травмы и находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.