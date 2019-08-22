Фото: ru.wikipedia.org
После аварии с ребенком в Челябинске установят светофор
Вчера, 19:11Общество
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На улице Кирова рядом с цирком сбили мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.
В пресс-службе городской администрации объявили, что установят в этом месте переход, передает kursdela.biz. Правда, только в следующем году.
Местные возмущаются: это нужно было сделать давно, не дожидаясь несчастного случая. Ребенок получил тяжелые травмы и находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.
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