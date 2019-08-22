Губернатор Иркутской области Левченко пытается «отмазать» своего пресс-секретаря

Ранее в социальных сетях и СМИ, 19 августа, была опубликована скандальная аудиозапись. На ней четко слышно, как какая-то женщина нелицеприятно отзывается о жителях Тулуна.

В частности, женщина говорила о встрече с президентом России Путиным. Она подчеркнула, что эти люди вызвали у нее ощущение «мерзости и гадости». На записи женщина раскритиковала их внешний вид и обозвала «бичевней». Ей не понравилось, как якобы одна из жительниц Тулуна пришла в туфлях, белых носках и шляпе. Из этого, как сообщает “Иркутск сегодня”, женщина сделала вывод, что у них «два класса образования».

В итоге в голосе все узнали пресс-секретаря губернатора Иркутска. После чего специалисты телеканала РЕН-ТВ организовали независимую экспертизу. Исследование подтвердило, что на аудиозаписи звучит голос именно Алашкевич. Также специалисты провели анализ аудиозаписи и цифровой записи, где женщина дает интервью и произносит свое имя и фамилию.

Начальник экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в Российской Федерации Юрий Макеев подтвердил, что голос на аудиозаписи принадлежит именно пресс-секретарю губернатора Иркутской области.

В свою очередь Алашкевич никак не комментирует данную информацию. Она лишь сообщила, что уходит в отпуск и будет ждать результатов губернаторской проверки. Тем не менее аппарат губернатора уже нашел виноватого.