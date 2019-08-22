Экипаж экстренно севшего в Бурятии самолета представили к наградам
Вчера, 19:24ОбществоФото: publicdomainpictures.net
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К госнаградам представлен экипаж посаженного в экстренных условиях в Нижневартовске самолета Ан-24, который 27 июня загорелся после выезда с взлетно-посадочной полосы.
Об этом стало известно 22 августа, сообщает газета «Известия».
У направлявшегося из Нижневартовска в Улан-Удэ лайнера после взлета отказал двигатель. Поэтому экипаж решил вернуться обратно в аэропорт вылета.
Самолет после выезда с полосы загорелся, врезавшись в здание. В результате погибли командир экипажа Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Все находившиеся на борту 43 пассажира, бортпроводница Елена Лапуцкая и второй пилот Сергей Сазонов остались живы. Однако многим понадобилась помощь медиков.
Коломин и Барданов посмертно награждены орденами Мужества. Лапуцкая и Сазонов получили медали Нестерова. Правительство Бурятии выделило средства на выплату компенсаций пострадавшим и семьям погибших.
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