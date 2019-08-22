Экипаж экстренно севшего в Бурятии самолета представили к наградам

У направлявшегося из Нижневартовска в Улан-Удэ лайнера после взлета отказал двигатель. Поэтому экипаж решил вернуться обратно в аэропорт вылета.

Самолет после выезда с полосы загорелся, врезавшись в здание. В результате погибли командир экипажа Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Все находившиеся на борту 43 пассажира, бортпроводница Елена Лапуцкая и второй пилот Сергей Сазонов остались живы. Однако многим понадобилась помощь медиков.