«Башнефть» подарила детскому лагерю современные спортивные площадки

Глядя на эти суперсовременные и оборудованные по последнему слову техники и спортивной технологии и инженерии площадки в детском спортивном центре «Уфимский сокол», что в Благовещенском районе близ деревни Турушлы, очень трудно представить, что буквально еще пару лет назад здесь все было совсем иначе.

Детишки, воспитанники уфимских спортивных школ, отдыхающие в «Уфимском соколе» летом, были вынуждены заниматься в более чем спартанских условиях. Тренировки на свежем воздухе, например, проходили прямо на траве. А состязания по борьбе проходили на матах, которые приходилось приносить с собой. Силушку богатырскую качали, натянув резинки между деревьями. Ну и перетаскивали в большом количестве и на большие расстояния бэушные автомобильные шины.

Недавно спортивный лагерь преобразился, причем кардинально. Воспитанники спортивных школ теперь могут заниматься на новеньких спортплощадках и на современных тренажерах. Все это стало возможным, потому что компания «Башнефть», входящая в состав «Роснефти», оказала благотворительную помощь в строительстве и организации комплекса спортивного оборудования и площадок в центре «Уфимский Сокол».

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

Раньше этот лагерь принадлежал самой компании, но в 2013 году было принято решение передать его на баланс города Уфы. Это было правильное решение, так как, во-первых, у города появился свой детский спортивный центр. А во-вторых, у уфимских школьников, занимающихся физкультурой, появилась возможность провести теплые летние дни в спортивном лагере.

Передав детский центр на баланс города, «Башнефть» бывших своих подопечных не забыла. На территории центра было выполнено благоустройство территории, построены спортивные площадки – две баскетбольные, две волейбольные, две гандбольные, поле для мини-футбола, обустроен турниковый комплекс, в лагере появился комплекс для занятия единоборствами и художественной гимнастикой.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

Общий объем финансирования работ по благоустройству спортивного детского центра «Уфимский сокол» составил почти 28 миллионов рублей. За работу по благоустройству «Сокола» в апреле этого года «Башнефть» получила премию «Меценат года».

И вот 20 августа прошло официальное открытие обновленного детского спортивного центра «Уфимский сокол», на котором присутствовали высокие гости, а принимали их хозяева лагеря – дети, будущие Чемпионы мира и Олимпийских игр.

Заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов Фото: Артур Салимов, mkset.ru

- Сегодня очень значимое событие для нас: мы открываем спортивный центр, спортивные площадки, где будут воспитываться настоящие чемпионы. В 2013 году компания «Башнефть» подарила нам спортлагерь – до этого в Уфе не было такого нужного спортивного учреждения. Теперь есть – и огромная благодарность компании за это. Эту инициативу поддержали и в правительстве Республики Башкортостан: Уфе, миллионному городу нужен полноценный спортивный лагерь – сказал на открытии заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

Как справедливо отметил замглавы города, курирующий, в том числе, спорт, данный центр был очень необходим городу. Ведь теперь в спортивном лагере могут отдыхать воспитанники уфимских муниципальных спортивных школ – ДЮСШ и других. А между прочим, всего в Уфе таковых 33 учреждения, в которых занимаются порядка 18 тысяч ребятишек.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

В «Соколе» смена длится 11-12 дней. Всего за летний сезон в лагере успевают отдохнуть 7 смен примерно по 500-550 человек. Таким образом, за сезон в лагере отдыхают более 3000 детей.

Ну как отдыхают. Это достаточно нелегкий, надо сказать, и дисциплинирующий отдых получается: каждый день три тренировки – первая в 7 утра, вторая с 10 утра до полудня и третья вечерняя с 17 до 19 часов. Ну а что вы хотели, спорт – это, прежде всего, борьба с самим собой и собственной ленью.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

Тренировки проходят не только на улице, но и в спортивном зале – светлом, просторном, хорошо проветриваемом и кондиционируемом. Сама территория лагеря неровная: ландшафт имеет перепады высоты, подъемы и спуски. Это своеобразная огромная на 22,5 гектара природная спортплощадка – как раз то, что нужно для хорошей разминки бегом или на роликах.

Особая любовь будущих чемпионов – 25-метровый бассейн с собственной системой нагревания воды. 21 градус – с одной стороны, вроде бы, тепло. Но очень хорошо бодрит. Для спортсмена – то, что надо.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

Проживают юные спортсмены в просторных и по-домашнему уютных комнатах. Группа или команда селится в одном месте, их тренер находится здесь же, в отдельной комнате поблизости.

Лагерь полностью оборудован и обеспечен всем необходимым. Здесь три артезианские скважины, дающие чистую полезную воду. Очистные сооружения тоже свои.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

Дети получают усиленное питание, спортивное – больше мяса и меньше кондитерских изделий. Мясо, между прочим, самое свежее: повара работают, что называется, с тушами, а не с брикетами (замороженное мясо), то есть они полностью уверены в свежести и качестве продукта.

Министр молодежной политики и спорта Башкирии Руслан Хабибов Фото: Артур Салимов, mkset.ru

Выступая на открытии центра, министр молодежной политики и спорта Башкирии Руслан Хабибов пообещал детям и сотрудникам лагеря, что это не все подарки. И что на республиканском уровне будет принято решение, что еще подарить ребятам, чтобы им еще охотнее было заниматься спортом.

- От имени правительства республики Башкортостан поздравляю вас с праздником и открытием этих спортивных площадок. Сегодня хочу также поблагодарить администрацию города Уфы, компанию «Башнефть» и всех, кто принял участие в открытии этих спортивных площадок. В Уфе и в Башкирии уделяется особое внимание развитию инфраструктуры. В ближайшее время будет открыто 19 крупных спортивных объектов. Наша республика – важный спортивный регион России, – отметил Руслан Хабибов.

Заместитель руководителя аппарата ПАО АНК «Башнефть» Вячеслав Кожевников Фото: Артур Салимов, mkset.ru

- От имени ПАО АНК «Башнефть» поздравляю вас с открытием спортивных площадок под открытым небом. Мы особое внимание уделяем спортивным объектам и сооружениям. И надеемся, что вернувшись домой после окончания смены, вы расскажете своим друзьям, одноклассникам о том, как здорово вы здесь отдохнули. И еще больше ребят захотят и начнут заниматься спортом, – сказал заместитель руководителя Аппарата ПАО АНК «Башнефть» Вячеслав Кожевников.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

Открытие лагеря и презентация новых спортплощадок – это праздник, а значит и показательные выступления. Это были, например, выступления юных гимнастов. От сложных фигур, в которые они выстраивались, аж дух захватывало.

Праздничное оформление, надо признать, было организовано на уровне и со вкусом. Показательные выступления маленьких каратистов под современный рэп выглядело очень гармонично и красиво.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

- Я в этом лагере отдыхаю и тренируюсь уже второй год. Уже все знакомые здесь, друзья. Занимаюсь я дзюдо. В этот спорт меня привели родители: сказали, что надо быть сильным и выносливым, чтобы я мог защитить своих родных, – говорит 10-летний борец Юра, ученик уфимской школы.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

Праздник – это хорошо, но спорт – это еще и непререкаемая дисциплина. В день открытия центра были запланированы матчи по футболу, волейболу и баскетболу. Их никто не отменял, и прошли они строго по расписанию.

Реализация компанией ПАО АНК «Башнефть», которая входит в структуру ПАО НК «Роснефть», крупных и значимых социальных и экологических проектов стала возможной благодаря соглашению, которое действует между компанией «Роснефть» и правительством Республики Башкортостан.

В рамках этого соглашения, в частности, были построены такие объекты, как крупнейший в Европе комплекс биологических очистных сооружений «Башнефть-Уфанефтехим», ледовый дворец в городе Кумертау, универсальный спортивный ледовый комплекс «Туймазы-Арена», реабилитационный центр инвалидов в Татышлинском районе, поликлиники в Илишевском районе и в Уфе, физкультурно-оздоровительные комплексы в Белорецком и Ермекеевском районах.