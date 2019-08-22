Apple проверяет дисплеи из Китая для новых IPhone

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По данным зарубежных СМИ, американская корпорация Apple к началу 2020 года планирует сменить главного поставщика экранов для Iphone.
Из отчета компании следует, что Apple завершает сертификацию OLED-дисплеев, которые производит BOE Display. Эти дисплеи хотят использовать в новых iPhone, информирует RNS.
Сейчас Apple проверяет качество экранов, изготовленных фирмой BOE. Если тесты пройдут успешно данная компания может стать основным поставщиком дисплеев для американской IT-корпорации. Такой подход позволит Apple снизить расходы и стать более независимой от южнокорейской компании Samsung, которая на данный момент является главным поставщиком OLED-экранов.
Отметим, что BOE признана самым крупным в мире производителем больших жидкокристаллических экранов. Компания уже изготавливает дисплеи для iPad и MacBook.
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