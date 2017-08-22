Прокуратура: за принудительное изучение башкирского грозит ответственность

В ведомстве ссылаются на ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в котором говорится о том, что в школах РФ может вводиться преподавание и изучение государственных языков республик и граждане имеют право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации.

- Таким образом, законом закреплено право, а не обязанность по изучению родных языков и государственных языков субъектов РФ. Преподавание государственных языков субъектов РФ и родных языков осуществляется с особенностями.

Здесь должны учитываться Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», федеральные государственные образовательные стандарты, базисный учебный план.

Важно, чтобы учебные планы школ, которые предусматривают изучение башкирского языка и родных языков, соответствовали требованиям закона.

Учебный план общеобразовательной школы - это документ, содержащий перечень изучаемых в ней учебных предметов, их распределение по годам обучения и количеству часов на каждый предмет.

При утверждении учебных планов обязательно учитывается мнение каждого родителя (законного представителя) учащихся, относительно изучения предметов (ч. 3 ст. 30, п.п. 1, 7 ч. 3 ст. 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Преподавание родных языков, в том числе башкирского языка, вопреки согласию родителей (законных представителей) учащихся, не допускается.

За нарушения равенства прав и свобод человека и гражданина предусмотрена уголовная ответственность по ст. 136 УК РФ. За незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ, - сообщается на сайте прокуратуры.

Компромисс или разжигание?

Напомним, последние 2 месяца в республике достаточно остро стоит вопрос об изучении родного языка в школах. При этом министр образования РБ Гульназ Шафикова пояснила, что вопрос изучения башкирского языка в школах находится не в полномочиях ведомства, он должен решаться на уровне каждой школы.

- Мы только говорим, что есть право изучать государственные языки регионов России. В законе об образовании РБ написано, что изучение государственного языка осуществляется в основной школе в рамках федерального образовательного стандарта. В стандартах написано, что школа имеет право вносить новый учебный предмет с согласия коллегиальных органов образовательной организации, - сказала министр.

Ранее Владимир Путин на пресс-конференции в Йошкар-Оле рассказал, что ни о каком принудительном изучении неродного языка в школах страны быть не должно.

- Хочу напомнить, уважаемые друзья, что русский язык для нас – язык государственный, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя, он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны. Его знать должен каждый. Языки народов России – это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки – гарантированное Конституцией право, право добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации, - подчеркнул Владимир Путин.

При этом некоторые общественники встретили заявление президента достаточно неоднозначно.

Политолог Азамат Галин, например, высказал мысль, что в стране последнее время наблюдается тренд на ликвидацию национальных республик.

- Политика направлена на изменение административных границ и образование новых территориальных административных единиц — регионов, которые уже не будут национальными, - ранее высказал свою мысль в беседе с Медиакорсеть Галин.

Общественница, блогер Галина Лучкина отметила, что на заявления прокуратуры нужно обращать внимание в первую очередь, поскольку в школах республики все чаще идет речь о принудительном изучении башкирского языка.

- Все идет к тому, что башкирский язык будет изучаться и останется обязательным в районах преимущественно с башкирским населением, - считает Евгений Беляев, активист Собора русских в РБ, редактор группы «Русская Башкирия».

- Другое дело, что к 2019 году срок полномочий Рустэма Хамитова истекает и неясно, как будет далее решаться этот вопрос. Поэтому о будущем мы можем говорить только гипотетически. Я считаю, что невозможно полностью удовлетворить две конфликтующие стороны. А такой «компромисс» подходит, я думаю, всем.

Родной или государственный?

Cоциолог, член Конгресса башкирского народа Ильгиз Султанмуратов заявил Медиакорсеть, что речь идет о подмене понятий родного и государственного языков. Кроме того, общественник заявил, что ставшая острой проблема изучения родного языка характерна для нашего региона.

- Прокуратура ответила также, как и министр образования, так потом тщательно транслировали БСТ и госСМИ. В этих выступлениях совершается сознательная подмена понятий родного и государственного языка. Путин сказал про родные языки. С ним полностью все согласны. Родные должны изучаться добровольно. Русский и башкирский обладают одинаковыми правами на территории Башкортостана. Нет различных видов гос. языка, это статус недифференцирован. Т.е. все гос. языки имеют одинаковые права, просто русский на всей территории страны, а другие государственные на территории субъектов, где они законодательно признаны таковыми.

Обсуждая этот искусственно созданный только у нас в РБ, вопрос об обучении башкирского, его сознательно низводят до статуса родного, совершая нарушение Конституции страны и законов о языке. По логике прокуратуры РБ и Хамитова с минобром РБ, родители тогда должны выбирать, обучаться их детям и русскому, что является грубым нарушением законов.

Да, есть недоработки нашего минобра (время показало, что неслучайные) в части госстандартов, а наше госсобрание приняла поправки в закон о языке, которые оставили эти вопросы на откуп ФГОСам. Но это еще не главное! Со стороны главы республики идет нарушение норм конституции России в части статуса гос. языков. Народ держат за дураков и обсуждают то, что в обсуждении не нуждается: родные языки и их статус.

По отношению к действиям прокуратуры РБ к нам поступает множество обращений от учителей с примерно одним содержанием. С мая идут непрекращающиеся проверки школ. Очередная назначена на 28 августа.

Тем самым, оказывается давление на участников образовательного процесса. Мы будем писать об этом генеральному прокурору России, т.к. в результате создана невыносимая атмосфера в школах, виной чему выставляют башкирский язык и все, что с ним связано. Можно с полной уверенностью говорить, что идет попрание норм и прав нашего государства и общества в нашем регионе. Нигде такого произвола нет, я хорошо знаю ситуацию с гос. языками в других республиках.