В Уфе автомобиль въехал на крыльцо полицейского участка

Водитель перепутала педали и, сдавая назад, заскочила на крыльцо. Видеозапись, на которой запечатлены последствия ДТП, размещена в паблике bash.dtp.official в Instagram*.

Инцидент произошел утром, на улице 50 лет СССР. В доме номер 47 располагается участковый пункт полиции № 61. Автомобиль въехал на его крыльцо. Отмечается, что при этом никто из людей не пострадал, однако виновница ДТП задела еще одну машину. Пользователи соцсетей недоумевают, почему перепутавшая педали женщина так сильно давила на газ. Один из местных жителей предположил, что водитель таким образом решила «сдать права». UPD: на другом видео, присланном пользователями, видно, как автомобиль сначала аккуратно едет задним ходом, чтобы припарковаться между двумя машинами. Потом женщина-водитель останавливается и открывает свою дверь, оценивая расстояние. Спустя мгновение машина резко сдает назад, водитель при этом выпадает из открытой двери на асфальт. В комментарии к видео сообщается, что женщине стало плохо, очевидцы отнесли ее до скамейки и вызвали «скорую помощь». *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России.

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