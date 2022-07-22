В правительстве Башкирии сообщили, что сделают с павильонами WorldSkills

После запроса Mkset их начали разбирать. В правительстве рассказали, куда отправят шатры.
«В 2021 году были приобретены 21 каркасно-тентовая конструкция, которые расположены по адресу Уфа, ул. Рубежная, 178. Изначально, по окончанию Чемпионата, предполагалось использование павильонов для строительства федерального центра повышения квалификации кадров среднего профессионального образования (далее — Центр). B настоящее время строительство Центра отложено», — говорится в ответе на запрос издания.
Осенью текущего года в Башкирии часть павильонов будут использовать как площадку для проведения Международного пчеловодческого форума «Апимир», отметили в правительстве. Кроме того, там планируют передать конструкции для реализации инвестиционных проектов в регионе.
Mkset также интересовала стоимость изготовления этих павильонов, но сумму в правительстве не назвали, отметив, что бюджет мероприятия формировался за счет бюджетных средств республики и партнеров чемпионата. Таким образом, часть расходов была оплачена из внебюджетных источников.